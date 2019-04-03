О чем Путин и Токаев договорились на первой встрече

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Москве. Это первая зарубежная поездка нового президента Казахстана

Россия и Казахстан намерены и дальше укреплять стратегическое партнерство. Об этом говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, подписанном в среду по итогам их переговоров в Москве. Нынешний официальный визит Токаева в Россию - его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента в марте этого года.

Сам факт того, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свою первую официальную зарубежную поездку совершает в Россию, говорит о многом. В Москве лидера принимают не просто как почетного гостя, а как друга и ближайшего союзника.

"Я хочу Вас поздравить со вступлением в должность главы государства. Вы в курсе уровня наших отношений, Вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Добро пожаловать, мы очень рады Вас видеть", - заявил Путин.

"Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии", - ответил Токаев.

Произошедшее в Казахстане эксперты называют транзитом власти, при котором курс страны сохраняется. Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке две недели назад. Полномочия перешли к Токаеву, который до этого был председателем Сената.

Новый президент Казахстана для России - давний знакомый. Касым-Жомарт Токаев учился в МГИМО, начинал дипломатическую карьеру еще в посольствах Советского союза. Затем уже в независимом Казахстане выстраивал работу МИД. Эта встреча в Кремле подчеркивает, что лидеры двух стран говорят на одном языке.

Вместе с Токаевым из Нур-Султана – так теперь называется казахстанская столица - прилетела внушительная делегация. Министры в присутствии лидеров подписали документы о новом взаимодействии в промышленности и научно-технической сфере. Товарооборот между странами растет и в прошлом году превысил 18 миллиардов долларов.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду, прежде всего, возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям. Налажена тесная и взаимовыгодная кооперация в космической сфере, в том числе в рамках эксплуатации космодрома "Байконур". В прошлом году срок его аренды был продлен до 2050 года. Готовы продолжать работу по проекту "Байтерек", который предусматривает создание нового ракетно-космического комплекса на основе российской ракеты-носителя", - сказал российский лидер.

"Подписано социально важное соглашение по газификации Байконура, которое позволит снизить стоимость газа для жителей города. Активно развивается партнерство наших стран в военно-технической сфере. В данном контексте обсуждены вопросы создания в Казахстане сервисных центров по обслуживанию и ремонту различной военной техники", - сообщил Токаев.

Кроме того, на встрече лидер Казахстана заявил - позиции России и Казахстана в международных вопросах являются идентичными.

"Отношения не просто удобные, они по-настоящему дружеские, товарищеские, доверительные. И нет никаких тем, которые мы не можем обсуждать друг с другом", - заключил глава МИД России Сергей Лавров.

Потому что связывает две страны не только экономика, но и общая история и культура. Гуманитарные связи будут развивать. В завершение встречи Путин пригласил Токаева в Омск принять участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Пётр Вершинин. Александр Ивановский. Владимир Кадыков. "ТВ Центр". Москва.