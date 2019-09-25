Заискивание и жалобы: подробности разговора Трампа с Зеленским

Еще за неделю до этого разговора Дональд Трамп распорядился заблокировать выделение Украине военной помощи

Содержание телефонного разговора президентов США и Украины стало достоянием общественности. Белый дом, как и обещал, опубликовал стенограмму июльской беседы, которую демократы использовали как предлог для начала процедуры импичмента. Якобы Дональд Трамп пытался оказать давление на своего коллегу с помощью шантажа - в обмен на финансовую помощь Украине требовал начать расследование в отношении сына своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина