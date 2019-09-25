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Белый дом после скандала обнародовал разговор Трампа с Зеленским

17:27
  • среда
  • 25 сентября 2019

Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США

Белый дом в среду, как и было обещано, обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Накануне американский лидер заявил, что расшифровка будет опубликована 25 сентября. Он дал соответствующее распоряжение.
Зеленский похвастался фотографией с Трампом

Как следует из стенограммы, Трамп в беседе со своим украинским коллегой попросил расследовать дело сына Джо Байдена Хантера, но не увязывал с этим дальнейшее выделение финансовой помощи Украине. Зеленский со своей стороны пообещал президенту США, что новый генпрокурор страны рассмотрит это дело.

Ранее СМИ узнали, что Трамп в разговоре с Зеленским потребовал начать расследование против сына Джо Байдена, который до 2019 года был в совете директоров украинской частной газовой компании. При этом Байден обвинил президента США в том, что он оказывал давление на украинского лидера во время телефонного разговора, угрожая прекратить военную помощь Украине.

На фоне этого скандала демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

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