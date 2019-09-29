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Известная актриса побрилась налысо в поддержку Заворотнюк

18:25
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Не все поклонники оценили этот шаг

Довольно странно решила поддержать свою коллегу по цеху Нелли Уварова. Она побрилась налысо в знак моральной поддержки Анастасии Заворотнюк. Под фотографией в Instagram звезды сериала "Не родись красивой" тут же появились соответствующие комментарии.
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"Когда нет мозгов - страдают волосы", - написал darby_macgrou. "А в чём, в данном случае, поддержка? Ну остригла волосы, так кому от этого стало легче или лучше? Заворотнюк? Её родным и близким? Кому?", - недоумевает morpehi_rossiya.

Но не все подписчики оказались такими злыми. Нашли и те, кто встал на защиту Уваровой. "Эта молодая женщина поддержала страдающего от рака человека, как бы встав рядом с ней в одну колонну, не побоявшись внешней неприглядности. Сострадание бывает и таким", - написала tsirulnichenkonatalia.

По неподтверждённой информации, Анастасия Заворотнюк находится сейчас в одной из частных клиник Москвы. У неё рак мозга в последний стадии. Об этом начали писать СМИ в первых числах сентября. Официальных заявлений от Заворотнюк, её родственников и врачей нет.

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