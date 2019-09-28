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Внешнее воздействие: Малахов назвал причину болезни Заворотнюк

17:57
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Телеведущий дал совет всем больным

Известный своими громкими заявлениями о нетрадиционных и весьма спорных методах лечения Геннадий Малахов назвал причины, из-за которых  Анастасия Заворотнюк могла заболеть раком мозга.
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"Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры, то есть внешнее воздействие", - сказал уринотерапевт. Он уверен в то, что лечить Заворотнюк народными методами уже поздно, пишет Тeleprogramma.pro.

Говоря в целом о борьбе с болезнями Малахов сказал, что это должен делать сам организм. Выздоровление от того или иного недуга во многом зависит от жизненной силы человека, который должен собраться с силами и изменить привычки, питание и образ жизни на более здоровые.

Напомним, что в начале сентября в СМИ появилась неподтверждённая официально информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Писали, что у неё рак мозга в последней стадии. Родные и представители звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранят молчание. Известно, что актриса находится в частной клинике в Москве.

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