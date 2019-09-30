На острове Лесбос вспыхнули беспорядки из-за мигрантов

Столкновения не утихают

На греческом острове Лесбос бунт нелегальных мигрантов вышел из-под контроля. В лагерь для беженцев направлены дополнительные силы спецназа. В центре находятся более 12 тысяч человек, хотя он рассчитан только на 3 тысячи, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером мигранты подожгли жилой контейнер, рассчитывая, что так их быстрее переправят на материковую часть страны. На приехавших пожарных напали сотни человек, они разбили две машины. Спасатели вынуждены были тушить пламя на расстоянии. Начались массовые стычки - как с полицией, так и между самими беженцами.

По предварительным данным, двое человек погибли, еще пять госпитализированы. Сейчас огонь потушен, но столкновения продолжаются.