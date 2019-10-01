Пашинян похвастался селфи с Путиным в бронеавтомобиле

Лидеры успели принять важное решение в пути

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в фейсбуке "путевое селфи" с участниками заседания Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося во вторник в Ереване. Первых лиц засняли в бронированной машине.

На фото вместе с Пашиняном запечатлены президент России Владимир Путин, лидер Молдовы Игорь Додон, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также иранский президент Хасан Роухани.

"Путевое селфи. В этом промежутке успели принять важное решение", - подписал снимок Пашинян. ТВЦ.RU публикует фотографию с лидерами:

Путин провел вторник в Ереване. В столице Армении собрались лидеры стран Евразийского Экономического союза. На повестке дня - вопросы текущей деятельности объединения, а также утверждение документов по дальнейшему развитию интеграции.

Члены Высшего Евразийского экономического совета - Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев и Киргизии - Сооронбай Жээнбеков - открыли саммит встречей в узком составе. Лидеры положительно оценили работу ЕврАзЭС, отметив, что интеграция способствует росту экономики стран-участниц и повышению уровня жизни людей.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе. К ним присоединились президент Молдавии Игорь Додон, а также почётные гости - президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Говоря о планах развития ЕврАзЭС, Владимир Путин высказал уверенность, что уже в ближайшее время вступят в силу договорённости о формировании единого энергетического рынка, а также продолжится работа по устранению барьеров для обмена товарами и услугами в различных сферах.

"В числе приоритетов - и введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере. По итогам текущего заседания имеется в виду утвердить Концепцию формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС. Этот документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным. Конечно, следует и далее наращивать сотрудничество государств ЕврАзЭС в сфере цифровой экономики. В частности, общим интересам отвечает скорейший запуск стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ". Реализация этого проекта позволит гражданам наших стран узнавать в сети Интернет о свободных рабочих местах во всех государствах Союза", - сказал Путин.

По итогам переговоров было подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Сингапуром. А в конце октября должно вступить в силу временное соглашение между ЕврАзЭС и Ираном, которое устранит многие ограничения во взаимной торговле. Владимир Путин и президент Исламской республики Хасан Роухани провели также отдельную встречу, на которой обсудили перспективы развития российско-иранского сотрудничества, и ряд международных проблем.

Планы укрепления евразийской интеграции и двусторонних связей стали темой встречи Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент России поздравил собеседника с успехом саммита в Ереване, отметив, что все намечавшиеся результаты были на нём достигнуты.