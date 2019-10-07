Киприотки напали на россиянку и плюнули ей в лицо

Наша соотечественница помешала им скрыться с места ДТП

Три греко-киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву в городе Ларнака, после того, как она помешала им покинуть место ДТП.

Как выяснилось, женщины повредили автомобиль инвалида на парковке, сдавая задним ходом. Наша соотечественница решила их остановить и вызвала полицию.

"Я побежала за машиной, размахивая руками. Только после этого машина остановилась. Из машины вышли три греко-киприотки и начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо", - рассказала Зайцева РИА Новости.

В результате киприоток забрала полиция для разбирательства. Островитянки, в свою очередь, написали заявление с обвинением, что россиянка незаконно вела видеозапись происшествия.