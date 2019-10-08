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Протест эко-активистов в Нью-Йорке превратился в шоу

09:05
  • вторник
  • 08 октября 2019

В Лондоне и Берлине демонстранты устроили транспортный коллапс

От Лондона до Сиднея - во многих городах мира на протесты вышли активисты-экологи.  Они требуют от правительств принять решительные меры против изменения климата.

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В Нью-Йорке митингующие устроили настоящее шоу, они облили красной краской, имитирующей кровь, статую быка у биржи на Уолл-Стрит. Около тысячи участников протестов в Берлине заблокировали важный транспортный узел - площадь Большая звезда в центре города.

Транспортный коллапс демонстранты устроили и в Лондоне, они заняли мосты через Темзу, а также  набережную Виктории, где расположена штаб-квартира министерства обороны и улица Уайтхолл с правительственными зданиями. Полиция задержала больше 250 человек.

- Мы должны относиться к этому серьезно, как к реальной опасности для наших детей и наших внуков. Речь идет об их выживании. Поэтому я здесь.

- Прошло пять месяцев с тех пор, как парламент объявил чрезвычайную ситуацию в области климата, но ничего не было сделано. Поэтому мы считаем, что имеем право действовать сами и  подчеркиваем - решать проблему нужно срочно.

Акции против изменения климата стали набирать обороты после выступления в ООН шведской школьницы Греты Тунберг, обвинившей политиков в том, что они не задумываются о гибели эко-систем, а интересуются только деньгами и экономическим ростом. Впрочем, некоторые не разделяют активности юной шведки и открыто называют ее политическим проектом. На одном из мостов в Риме кто-то вывесил чучело, изображающее Тунберг. Полиция ищет подозреваемых.

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