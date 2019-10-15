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Триколор в небе над Абу-Даби: как встретили Путина в ОАЭ

13:13
  • вторник
  • 15 октября 2019

Президенту устроили пышный прием

Развитие многостороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби обсуждают во вторник в столице Объединённых Арабских Эмиратов. С государственным визитом в страну прибыл Владимир Путин.

У трапа его лично встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. После чего кортежи лидеров направились в президентский дворец. В этот момент небо окрасилось цветами национального триколора. Их "нарисовали" самолеты эмиратских ВВС.

В центре внимания лидеров - взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, стабилизация нефтяного рынка, а также острые вопросы глобальной и региональной повестки.

Накануне Владимиру Путину также устроили пышный прием в Эр-Рияде. Лимузин Aurus президента России на пути в королевскую резиденцию сопровождали 16 конных полицейских.

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