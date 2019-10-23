Минобороны показало карту военных патрулей в Сирии

На сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов погранслужбы Сирии

Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город КобАни, расположенный вблизи турецкой границы. С представителями местных властей наши офицеры обсудили вопросы взаимодействия при выполнении новой миссии - патрулировании районов, из которых в ближайшие дни предстоит отвести курдские вооружённые формирования.

На сайте Министерства обороны опубликована карта предстоящих действий. Она составлена на основе меморандума, подписанного накануне президентами России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о сохранении статус-кво в зоне операции турецких сил, и отводе с помощью российских и сирийских военных курдских отрядов самообороны. На это отводится шесть суток, и далее Россия и Турция начнут совместно патрулировать район, прилегающий к границе. Сирия выставит на этом участке 15 погранпостов. Выполнение договорённости даст возможность избежать нагнетания конфликта и максимально учесть при этом интересы всех сторон.

Ровно в полдень колонна российской военной полиции начинает движение от стратегического моста через Ефрат в сторону города Кобани. По пути - многочисленные населенные пункты. Местные жители, преимущественно курды, встречают бронемашины, Многие стараются запечатлеть исторический момент на камеры смартфонов.

Белый капитальный бетонный забор всего в трехстах метрах - это уже граница с Турцией. И совсем рядом - город Кобани - оплот курдских подразделений на северо-востоке Сирии. Сегодня по этой дороге впервые движется колонна российской военной полиции. И уже совсем скоро начнется совместное патрулирование окрестностей Кобани.

Город словно крепость - по периметру окружен глубоким рвом и высокой насыпью. Курдские подразделения самообороны не пускали сюда не только боевиков, но и военных сирийской армии. Жили закрыто, словно в анклаве. Сегодня на КПП при въезде в город колонну российской военной полиции встречают представители местной администрации. Договоренности, достигнутые накануне в Сочи, выполняются.

На улицах Кобани - следы боев. Курдские отряды народной самообороны ожесточенно обороняли его от террористов. Теперь обеспечение безопасности города и района в целом становится совместной задачей.

Господствующая высота всего в двух километрах от сирийско-турецкой границы. Именно здесь расположится штаб российской военной полиции, которая совместно с сирийскими пограничниками будет контролировать этот район.

"Сегодня, согласно достигнутых ранее договоренностей между главами Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов подразделения российской военной полиции приступил к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб. Здесь на данной базе будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое будет осуществлять патрулирование вдоль границы", — рассказал представитель командования российской группировки войск в САР Игорь Серицкий.

База наших военных будет находиться недалеко от Кобани в здании, предоставленном местной администрацией.

"Сегодня мы согласно достигнутым договоренностям, предоставляем российским военным этот объект для того, чтобы они могли разместить здесь свои подразделения. Мы понимаем важность их нахождения в этом районе. И готовы сотрудничать с ним по всем имеющимся вопросам", - заявил министр гражданской обороны Сирийских демократических сил Осман Шейх Хасен

Согласно Сочинскому меморандуму, совместное патрулирование российской военной полиции и сирийских пограничников в этом районе должно начаться через 150 часов. Обратный отсчет начался в полдень.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Город Кобани, провинция Алеппо. Сирия.