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Россия "унизила" США в Сирии

16:13
  • среда
  • 23 октября 2019

Канал CNN назвал Вашингтон "геополитическим неудачником" из-за России и Турции

Американские СМИ прокомментировали меморандум по Сирии, который накануне заключили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе", - сообщает канал CNN, добавляя, что США выглядят  "самыми большими неудачниками" на политической арене.

СМИ отмечают, что именно Россия способствовала началу диалога между Турцией и Сирией, а быстрый вывод американских войск, "которые оставили курдов один на один с угрозой", негативно сказался на имидже Вашингтона, пишут "Известия".

Итоги переговоров лидеров России и Турции в среду обсуждают все ведущие мировые СМИ. Большинство признают успехи Москвы в регионе. По мнению экспертов, сделка Путина и Эрдогана закрепила лидирующие позиции России в арабском мире.

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