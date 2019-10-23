Россия "унизила" США в Сирии

Канал CNN назвал Вашингтон "геополитическим неудачником" из-за России и Турции

Американские СМИ прокомментировали меморандум по Сирии, который накануне заключили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе", - сообщает канал CNN, добавляя, что США выглядят "самыми большими неудачниками" на политической арене.

СМИ отмечают, что именно Россия способствовала началу диалога между Турцией и Сирией, а быстрый вывод американских войск, "которые оставили курдов один на один с угрозой", негативно сказался на имидже Вашингтона, пишут "Известия".

Итоги переговоров лидеров России и Турции в среду обсуждают все ведущие мировые СМИ. Большинство признают успехи Москвы в регионе. По мнению экспертов, сделка Путина и Эрдогана закрепила лидирующие позиции России в арабском мире.