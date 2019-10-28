Новак поделился ожиданиями от газовых переговоров в Брюсселе

Россия надеется на продвижение в вопросе транзита газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину. Об этом он заявил перед началом трёхсторонних консультаций, которые в настоящее время проходят в Брюсселе. Представители России, Украины и Еврокомиссии обсуждают условия продления контракта, действие которого заканчивается уже 31 декабря. Несмотря на хороший настрой перед встречей, простых переговоров, конечно, не будет.

Нового контракта сегодня ждать не стоит. Главное - сохранить прогресс, достигнутый на переговорах в сентябре. Так оценил задачу этого раунда газовых переговоров еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович. Несколькими часами ранее он уже встретился с российской делегацией, которую представляют министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Затем стартовали переговоры в формате Россия-Украина-ЕС.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда новые киевские власти наконец решились выполнить давно обещанный переход на европейские правила и начать реструктуризацию "Нафтогаза". Чтобы транзитом российского топлива занималась независимая компания-оператор, а объемы и цену поставок определял рынок, а не очередное украинское правительство.

"Газпром" так работать, разумеется, готов. Но тут есть две главные сложности. Первая: успеет ли Киев внедрить правила до 1 января 2020 года. Вторая: что делать с миллиардными судебными исками, поданными "Нафтогазом" против "Газпрома". В случае технической задержки со стороны Украины Россия готова подождать, продлив прежний договор еще на год.

Работать по новым правилам "Газпром" согласен только разобравшись с судебными спорами. Поэтому Россия предлагает так называемый "нулевой вариант", когда обе стороны отказываются от заявленных ранее претензий. Чего "Нафтогаз" категорически не хочет. Но украинские власти - на прошлых консультациях - обещали над таким вариантом подумать.

Как и над предложением “Газпрома” по возобновлению прямых поставок газа на Украину. В этом случае цена будет ниже нынешней примерно на четверть.

Все это еще раз обсудят на переговорах в Брюсселе. Стороны должны как минимум обсудить тарифы и вероятные объемы поставки газа. До конца срока действия транзитного договора между Россией и Украиной остается 64 дня.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.