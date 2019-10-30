Настроена вылечиться: друг рассказал о самочувствии Заворотнюк

Актрисе удалили опухоль мозга

Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, перенесла две операции. Актрисе удалили опухоль мозга. Родные звезды "Моей прекрасной няни" не разглашают подробности ее лечения, друзья делятся информацией лишь при условии анонимности.

Один из многочисленных приятелей актрисы рассказал изданию kp.ru, как проходила одна из операций Анастасии. "Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", - сообщил друг актрисы.

По словам знакомого Заворотнюк, сейчас Анастасия чувствует себя хорошо. "Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться", - отметил он.

Родные артистки тоже не впадают в панику и всячески помогают Насте. Отчасти надежду им дают проведенные недавно генетические исследования ДНК, которые показали: организм Заворотнюк имеет немалый запас жизненных сил. Один из тестов выявил у Анастасии гены, присущие долгожителям.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.