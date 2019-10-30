Страшные переживания из-за Насти: состояние мамы Заворотнюк резко ухудшилось

76-летняя женщина жила вместе с дочерью

Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Родные актрисы поддерживают ее и практически круглосуточно находятся рядом.

Тяжелее всего сейчас приходится маме Анастасии. 76-летняя актриса Валентина Заворотнюк в последнее время жила вместе с дочерью в ее загородном доме. Женщина внезапно потеряла мужа, который умер от рака в 2015 году, и через год сына.

Когда заболела Настя, ее диагноз скрывали от мамы. Но актрисе стало совсем плохо, и Валентина догадалась, в чем дело. Она ходила, держась за сердце, заплаканная. Постоянные переживания за дочь сказались на здоровье женщины. Ее состояние резко ухудшилось, пишет kp.ru.

Как рассказал знакомый семьи, у мамы Заворотнюк сильно сел слух. Ей заказали слуховой аппарат. Валентина не может одна уследить за годовалой внучкой Милой, сейчас ей помогает ухаживать за девочкой няня.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.