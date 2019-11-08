"Бедные и глупые никому не нужны": к чему ведет расслоение общества

Поляризация общества все больше усиливается

В течение последних десятилетий социологи фиксируют усиление отличий в обществе. Это касается не только личных финансов, но и других сфер, в том числе образования и образа жизни. К такому выводу пришел немецкий теоретик медиа и коммуникаций Норберт Больц.

"Люди красивые или особо одарённые по своей природе становятся ещё более красивыми, спортивными и здоровыми. Другие же – ещё более безобразными, толстыми и нежизнеспособными. Эта поляризация общества всё больше усиливается", - заявил Больц в интервью "ТВ Центру".

По его словам, в западном обществе появляется все больше людей, трудовой потенциал которых стал ненужным. Однако всех их необходимо чем-то занять. И здесь на помощь приходит государство, которое через социальные программы обеспечивает благосостояние общества.

"Социальное государство является попыткой остановить эту поляризацию хотя бы на уровне общества, чтобы удержать зависть, ненависть и ярость тех, кто находится внизу и почти отрезан от развития, закрыть крышкой этот кипящий котёл", - объясняет Больц.

Обеспокоенность вызывает и возрастающий индивидуализм. Это связано в том числе и с вымиранием классических общин, например, больших семей и дворов, где все соседи друг друга знают.

"Уединение – это искусство, способность. В отличие от одиночества. Жить в одиночестве значит жить изолированно, не контактировать ни с кем, не получать обратной связи. Это трагическая судьба. Эрозию социальной сплочённости стимулирует полюбившаяся модель жизни в мегаполисе, будь то в Берлине, Москве или Нью-Йорке. В качестве компенсации людям предлагают виртуальную реальность – интернет", - заключил Норберт Больц.