ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бедные и глупые никому не нужны": к чему ведет расслоение общества

13:26
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Поляризация общества все больше усиливается

В течение последних десятилетий социологи фиксируют усиление отличий в обществе. Это касается не только личных финансов, но и других сфер, в том числе образования и образа жизни. К такому выводу пришел немецкий теоретик медиа и коммуникаций Норберт Больц.

"Развивается мания величия": чем опасно желание молодежи высказаться
"Раздвоение сознания": чем опасна принудительная политкорректность
"Экологическое движение — это огромные деньги": что скрывает Грета Тунберг

"Люди красивые или особо одарённые по своей природе становятся ещё более красивыми, спортивными и здоровыми. Другие же – ещё более безобразными, толстыми и нежизнеспособными. Эта поляризация общества всё больше усиливается", - заявил Больц в интервью "ТВ Центру".

По его словам, в западном обществе появляется все больше людей, трудовой потенциал которых стал ненужным. Однако всех их необходимо чем-то занять. И здесь на помощь приходит государство, которое через социальные программы обеспечивает благосостояние общества.

"Социальное государство является попыткой остановить эту поляризацию хотя бы на уровне общества, чтобы удержать зависть, ненависть и ярость тех, кто находится внизу и почти отрезан от развития, закрыть крышкой этот кипящий котёл", - объясняет Больц.

Обеспокоенность вызывает и возрастающий индивидуализм. Это связано в том числе и с вымиранием классических общин, например, больших семей и дворов, где все соседи друг друга знают.

"Уединение – это искусство, способность. В отличие от одиночества. Жить в одиночестве значит жить изолированно, не контактировать ни с кем, не получать обратной связи. Это трагическая судьба. Эрозию социальной сплочённости стимулирует полюбившаяся модель жизни в мегаполисе, будь то в Берлине, Москве или Нью-Йорке. В качестве компенсации людям предлагают виртуальную реальность – интернет", - заключил Норберт Больц.

Главное сегодня
Бездомный на улице
Бездомный на улице
Бездомный на улице в США
Бездомный на улице в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.