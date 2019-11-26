Миллер указал на недостающую деталь для транзита газа через Украину

Все в руках Киева

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписанию газового соглашения с Украиной мешают технические проблемы.

В стране отсутствует независимый и сертифицированный газотранспортный оператор. Для начала нужно решить этот вопрос и как можно скорее, отметил Миллер.

"Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", - отметил глава "Газпрома".

Миллер добавил, что компания, по указанию президента России Владимира Путина, направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта.

Действующий газовый контракт между Россией и Украиной заканчивается в конце 2019 года. Сейчас стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

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