ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Миллер указал на недостающую деталь для транзита газа через Украину

21:32
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Все в руках Киева

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписанию газового соглашения с Украиной мешают технические проблемы.

В стране отсутствует независимый и сертифицированный газотранспортный оператор. Для начала нужно решить этот вопрос и как можно скорее, отметил Миллер.  

"Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", - отметил глава "Газпрома".

Миллер добавил, что компания, по указанию президента России Владимира Путина, направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта.

Действующий газовый контракт между Россией и Украиной заканчивается в конце 2019 года. Сейчас стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

Видео: Путин после разговора с Зеленским встретился с Новаком и Миллером

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.