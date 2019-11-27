Время на исходе: Кремль о газовом споре с Украиной

Киеву еще многое нужно сделать

Дмитрий Песков прокомментировал детали газовых переговоров России и Украины. По его словам, сейчас между двумя странами идет обмен предложениями.

Москва уже сформулировала и передала Киеву свои предложения. Песков напомнил, что "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры и зарезервировать необходимые объемы газа.

"Мы в цейтноте. Это все требует времени, оно пока еще есть, но сокращается", — сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Действующий контракт истекает в конце 2019 года. Стороны пока не могут договориться об условиях продления транзита и прямых поставках газа. Газовый вопрос стал основной темой телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. В ночь на вторник украинский президент сам позвонил российскому коллеге. Через несколько часов после беседы Путин встретился с главой "Газпрома" и министром энергетики. На встрече обсуждался в том числе вопрос газовых отношений с Украиной.