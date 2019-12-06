Стал известен правдивый прогноз погоды на Новый год

Сообщение о лютых морозах оказались фейком

Праздник скоро и приятные хлопоты, но лютые морозы заставят москвичей в новогоднюю ночь кутаться в одеяла и жаться к батареям. Ниже -30 под бой курантов – вот, что пообещали нам синоптики.

Картинка с прогнозом на сайте Gismeteo вызвала настоящую панику. Носа на улицу не покажешь. Минус 36. А новогодние гулянья, а ярмарки, а катки? Кто там у нас отвечает за погоду?

Сводки полетели тревожные. В среду обещали вполне себе комфортные новогодние – 8, в четверг, как гром, точнее мороз, грянул столбик термометра нырнет за минус 30. Крепкие сибиряки и жители Крайнего Севера только посмеиваются над изнеженными москвичами.

Но бывало в Москве и минус 42, давно правда, в январе 1940 года. Помнят горожане и аномально холодную зиму 1978 и 1979 годов. В новогоднюю ночь температура упала до минус 38.

- Калькулятор пусть купят, фаренгейты в цельсии перевести. Приснится же такое. - Мороз -30, да зимой, да что ж это делается-то. Кто допустил?

В столице снег толком лечь не может, всю неделю легкий плюс, теплый декабрь. Те, кто у нас отвечает за погоду, сами удивились такому прогнозу.

"Я не знаю, на основании каких моделей они делали этот прогноз, на основании каких заключений. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики", - заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Эксперты рассказали, что прогноз, выданный Gismeteo, делает на самом деле робот в автоматическом режиме, используя данные Вашингтонского метеоцентра, передает "ТВ Центр".

Если не полагаться на данные наших западных партнеров, а обратиться к прогнозам российских метеорологов – к Новому году в Москве будет -6, -8. А зима может стать самой теплой в истории наблюдений. В действительности все не так, как на самом деле.