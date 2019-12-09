Президент США не смог вспомнить, какую страну посетил его адвокат

Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом", отвечая на вопрос журналистов о недавней поездке своего адвоката Рудольфа Джулиани в Киев. Американский лидер сообщил, что у Джулиани много информации, которую тот представит Конгрессу и генпрокурору, передает argumenti.ru.

"Он только что вернулся из какого-то места. Он, я думаю, представит доклад генпрокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений", - заявил Трамп. Видео с президентом опубликовало издание The Hill.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/wURq7foT8l — The Hill (@thehill) December 8, 2019

Официально о поездке Джулиани пока не сообщалось, однако американские СМИ выяснили, что адвокат Трампа на прошлой неделе посетил Бухарест и Киев.

Предварительно, в ходе европейского турне он поговорил с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным о деле против газовой компании "Бурисма", в руководство которой входил сын бывшего вице- президента США Хантер Байден.

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