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Трамп назвал Украину "каким-то местом"

15:32
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Президент США не смог вспомнить, какую страну посетил его адвокат

Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом", отвечая на вопрос журналистов о недавней поездке своего адвоката Рудольфа Джулиани в Киев. Американский лидер сообщил, что у Джулиани много информации, которую тот представит Конгрессу и генпрокурору, передает argumenti.ru.

"Он только что вернулся из какого-то места. Он, я думаю, представит доклад генпрокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений", - заявил Трамп. Видео с президентом опубликовало издание The Hill.

Официально о поездке Джулиани пока не сообщалось, однако американские СМИ выяснили, что адвокат Трампа на прошлой неделе посетил Бухарест и Киев.

Предварительно, в ходе европейского турне он поговорил с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным о деле против газовой компании "Бурисма", в руководство которой входил сын бывшего вице- президента США Хантер Байден.

Видео: в США близится к апогею противостояние между Трампом и демократами

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