Зеленский перешел на русский язык в Париже

Украинский президент потребовал передачи контроля над границей до выборов в Донбассе

На пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" Владимир Путин на вопрос журналистов о контроле Украины над границей отметил - переписывать Минские соглашения не нужно.

Российский президент также заявил, что в этом позиции Москвы и Киева не совпадают. Владимир Зеленский рассказал о двусторонних переговорах с Владимиром Путиным и отвечал на русском языке.

"У нас разные взгляды абсолютно по поводу передачи границы и того, когда это возможно. Президент Российской Федерации говорит о том, что передача границы — после выборов. Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границ была до проведения местных выборов", - приводит слова Зеленского "Известия".