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Зеленский перешел на русский язык в Париже

09:07
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Украинский президент потребовал передачи контроля над границей до выборов в Донбассе

На пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" Владимир Путин на вопрос журналистов о контроле Украины над границей отметил - переписывать Минские соглашения не нужно.
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Российский президент также заявил, что в этом позиции Москвы и Киева не совпадают. Владимир Зеленский рассказал о двусторонних переговорах с Владимиром Путиным и отвечал на русском языке.

"У нас разные взгляды абсолютно по поводу передачи границы и того, когда это возможно. Президент Российской Федерации говорит о том, что передача границы — после выборов. Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границ была до проведения местных выборов", - приводит слова Зеленского "Известия".

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