Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Документ будет действовать еще год

Верховная Рада Украины в четверг на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. За соответствующее решение на заседании выступили большинство депутатов, передает "ТВ Центр".

Документ, который появился еще в 2014-м году, предусматривает амнистию для участников событий в ДНР и ЛНР, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.

Правда, пока это лишь формальность - для того, чтобы статьи вступили в силу, необходимо внести изменения в Конституцию Украины с учетом достигнутых в Минске договорённостей.

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