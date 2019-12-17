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Россия и Сирия отработали совместные маневры в море (видео)

09:11
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Учения помогут передать сирийским коллегам опыт в борьбе с терроризмом

В Средиземном море проходят совместные учения  ВМФ России и сирийских ВМС, в которых задействованы  более двух тысяч военнослужащих, десять боевых кораблей и авиация.

Район проведения  учений - порт "Тартус", передает "ТВ Центр". На море отрабатываются совместные манёвры и стрельбы.  На берегу - тренировка по обезвреживанию беспилотников противника, уничтожению заминированных автомобилей.

Как отметили в Минобороны России, учения помогут передать сирийским коллегам опыт в борьбе с терроризмом и будут способствовать развитию взаимодействия военных двух стран. 

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