Россия и Сирия отработали совместные маневры в море (видео)

Учения помогут передать сирийским коллегам опыт в борьбе с терроризмом

В Средиземном море проходят совместные учения ВМФ России и сирийских ВМС, в которых задействованы более двух тысяч военнослужащих, десять боевых кораблей и авиация.

Район проведения учений - порт "Тартус", передает "ТВ Центр". На море отрабатываются совместные манёвры и стрельбы. На берегу - тренировка по обезвреживанию беспилотников противника, уничтожению заминированных автомобилей.

Как отметили в Минобороны России, учения помогут передать сирийским коллегам опыт в борьбе с терроризмом и будут способствовать развитию взаимодействия военных двух стран.

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