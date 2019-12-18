Сирийская армия отразила атаку террористов в Идлибской зоне

Боевики пытались вернуть контроль над городом Хан-Шейхун

В Сирии боевики усиливают обстрелы населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. В район стягивается тяжелая техника. Накануне сирийские военные отразили сразу несколько нападений. И это несмотря на объявленный режим тишины, который ранее был поддержан вооруженной оппозицией. Под огонь попадают и мирные жители. Только за месяц погибли и получили ранения десятки людей.

На видео из юго-восточной части Идлибской зоны террористы проводят массированную артиллерийскую подготовку. Бьют по позициям сирийской армии и начинают наступление. В эту контратаку полевые командиры бросили едва ли не весь свой ресурс. Самодельные бронемашины, реактивные установки, гаубицы, пехоту на пикапах с крупнокалиберными пулеметами. Отбили высоту. Но удержать ее не смогли. Из окрестностей городка Хан-Шейхун по террористам нанесли удар танковые батальоны полковника сирийской армии Сухеля аль-Хассана.

Прорыв основных сил террористов сорван. Среди разрушенных домов оставались лишь небольшие мобильные группы боевиков. Прячась в зданиях, они пытались взять под прицельный огонь перекрестки, чтобы блокировать пехоту и не дать ей закрепиться на улицах.

На верхних этажах домов - позиции снайперов боевиков. Если заметят бликующий объектив телекамеры, сразу нажмут на спусковой крючок. Поэтому сирийские солдаты сразу предупредили - лишний раз не высовывайтесь, более 20-30 секунд на одном месте не задерживайтесь.

Хорошему стрелку этого достаточно, чтоб поймать цель даже в узкий проем между бочками. Приходится уходить. Понимая, что этот квартал армия все равно зачистит при поддержке танков, отступили и боевики. Из неприметного дома на окраине видно, как отделение занимает новые позиции. А бронетехника начинает вести прицельный огонь уже по главным силам боевиков, в трех километрах от окраин Хан-Шейхуна.

По словам военных, плотность огня из Идлибской зоны за последнюю неделю выросла в два, а то и три раза. Террористов выбили отсюда четыре месяца назад. Сейчас боевики пытаются вернуть контроль над городом.

"Наши позиции постоянно обстреливают. Мы отвечаем точечными ударами. Стреляют из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. За этот месяц у нас десятки погибших и раненых", - заявил офицер сирийской армии Рами Манас.

Хан-Шейхун стал известен после того, как "Белые каски" разыграли в городе фейковую химическую атаку. Якобы нападение на мирных жителей совершили правительственные войска. Тогда почти все СМИ на Западе обвинили в этом Башара Асада. Но никаких доказательств использования химоружия до сих не появилось. Правда, газеты и телекомпании тогда умалчивали о том, что в городе хозяйничали террористы. Мирных жителей в городе Хан-Шейхун почти не осталось. Десятки, если не сотни, убиты боевиками. Тысячи стали беженцами.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр". Сирия.

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