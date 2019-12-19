Как прошли совместные учения России и Сирии в Средиземном море

За действиями военных пристально наблюдал НАТО

Российские и сирийские военные провели совместные учения в Средиземном море. В манёврах были задействованы корабли ВМФ, авиация и подразделения спецназа. В авангарде - российский фрегат "Адмирал Макаров", за ним - ракетные катера и тральщики ВМС Сирии. Все цели были достигнуты, поставленные задачи - успешно выполнены.

Когда в последний раз в порту Тартуса было столько военных, наверное, уже и не помнят. По тревоге поднята вся флотилия боевых кораблей Сирии. В авангарде - новейший российский фрегат "Адмирал Макаров". За ним, в кильватере, сторожевики и торпедные катера арабской республики. Тут и без слов понятно, кто задает тон первым совместным учениям в акватории Средиземного моря.

Первый этап учений в море - защита от авианалета условного противника. Пока завеса не рассеялась, корабль стремительно маневрирует. Меняет позицию и переходит в контратаку на воздушную цель.

Условный противник пытается использовать самодельные дроны с минами на подвесах - самое распространённое сегодня в Сирии средство боевиков для совершения терактов. Отбить нападение малозаметной цели, кораблям помогает зенитно-ракетный комплекс.

Угроза с воздуха ликвидирована. Начинается второй этап учений. Корабли, растянувшись в фарватере, готовятся дать отпор противнику на море. Цели запеленгованы. Командир дает приказ открыть огонь. Для сирийских моряков, которые давно не использовали свой флот в локальных конфликтах, многое в новинку. Особенно - тактические приемы российских экипажей.

"В ходе учений мы отработали практические навыки оперативного состава совместного штаба вооруженных сил России и САР при подготовке ведения боевых действий. Отработали немедленное реагирование на изменения обстановки и уточнение планов, также были применены нестандартные способы и тактические действия и приемы сил при подготовке боевых действий, в том числе по обману противника", - заявил командующий совместными российско-сирийскими военно-морскими учениями Александр Юлдашев.

За совместными учениями пристально наблюдал НАТО. Поблизости от российских и сирийских кораблей находился французский фрегат. Он держался на расстоянии и приблизиться так и не решился.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр". Сирия, Тартус.

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