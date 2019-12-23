Пир во время чумы: корпоратив партии Зеленского разгневал украинцев

Украинские пользователи прокомментировали фотоотчет с предновогоднего корпоративного мероприятия "Слуг народа"

Из Киева звучат призывы наказывать санкциями украинские компании за контракты с "Газпромом". Против прямых поставок российского газа выступил Петр Порошенко. Выпад, напоминающий приступ паранойи - бывший президент уверен, что выгода, предоставленная Москвой, направлена исключительно на подрыв украинской государственности. Но для простых граждан очевидно - проблемы кроются внутри страны.

То, что лучшая защита - это нападение, Пётр Порошенко знает не понаслышке. Приём этот применял еще во время своего президентского срока. Тактика, конечно, сомнительная, но если уж играть, то ва-банк. В обысках офиса партии "Европейская солидарность" виноват кто угодно, только вот не сам Пётр Алексеевич. За начальника оправдывается его адвокат:

"Мало кто сомневается, что обыски, проведенные ГБР в офисе" Европейской солидарности " – продолжение агонии организованной группы Трубы. Эти акции являют собой практически полный набор правонарушений, которые может совершить следователь или оперативник".

И вот в доказательство Порошенко ни от кого не скрывается. Наоборот, готов мелькать в телевизоре. По старой памяти, сходил в гости на один из каналов. Про обыски в своих офисах говорить не стал - да и зачем. Гораздо интереснее продолжать развивать тему газовых отношений с Россией.

"Накануне подписания нового контракта по транзиту газа Украина имела на руках "все козыри". Среди которых: санкции США против "Северного потока – 2", теплая зима и рекордные запасы газа в подземных хранилищах. Мы с какого-то перепуга отказались от дальнейших исков против "Газпрома", - заявил Порошенко.

Партия "Европейская солидарность" планирует требовать немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны. Уважаемых людей соберут, чтобы протолкнуть очередные антироссийские санкции. Порошенко уверенно тычет пальцем: есть как минимум пять компаний, которые уже заключили соглашения с "Газпромом". И все - за спиной у официального Киева.

Поиск извечного тайного смысла больше напоминает приступы паранойи. Как бы то ни было, газовый вопрос решался без участия Порошенко и его соратников. Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит голубого топлива через территорию Украины. Осуществлять поставки будут по правилам ЕС - несоблюдение именно этого пункта так беспокоило экс-президента.

Газовая война утомила и правящую партию. Да так, что пришлось закатывать банкет, чтобы "слуги народа" наконец отдохнули. Новогодний корпоратив с пометкой VIP: один из люксовых ночных клубов Киева, вход строго по спискам, элитный алкоголь за 35 тысяч гривен бутылка - это около ста тысяч рублей. Ранее глава партии Александр Корниенко заявлял, что на вечеринку планируют потратить миллион гривен - впрочем, уверял, что все финансы - это деньги спонсоров, а не средства из госбюджета. В зале среди соратников - президент Зеленский.

В общем, корпоратив удался. Только вот пользователи социальных сетей масштаб празднества почему-то не оценили. Вместо того, чтобы порадоваться за народных депутатов, засыпали фото-отчёты гневными комментариями и сравнили праздник с пиром во время чумы. Тут еще и на официальном сайте президента неожиданно появилась петиция за ликвидацию должности гаранта. Мол, она опасна для государства украинского и ненавистна европейскому укладу народа.

Александра Сергомасова, Алина Голубева, "ТВ Центр".

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