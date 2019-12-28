Казахстан передаст России чёрные ящики разбившегося самолёта

Катастрофа унесла жизни 12 человек

Казахстан передаст Москве чёрный ящик пассажирского самолёта, который потерпел крушение накануне. Бортовой самописец доставят в Межгосударственный авиационный комитет для экспертизы.

28 декабря в Казахстане - день траура по жертвам авиакатастрофы. Там приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, изменена сетка вещания телевидения, сообщает "ТВ Центр".

Накануне, 27 декабря самолёт местных авиалиний, на борту которого находились 98 человек, не смог набрать высоту на взлёте и врезался в здание. Погибли 12 человек, десятки пострадали. Основные версии причин трагедии - ошибки пилотирования и техническая неисправность.

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