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Появилось видео с эвакуированными из Уханя россиянами

11:44
  • среда
  • 05 февраля 2020

Две недели они проведут под медицинским наблюдением

В среду утром в Тюмени приземлился первый борт ВКС России, который эвакуировал из китайского Уханя 80 человек - это наши соотечественники, а также двое иностранцев - из Армении и Таджикистана. В Минобороны сообщили - заболевших среди них нет. Тем не менее, ближайшие две недели люди проведут на карантине в реабилитационном центре - под пристальным наблюдением медиков. Второй самолет покинет КНР в ближайшее время. Между тем, наше посольство в Японии выясняет ситуацию с россиянами на круизном судне, где выявили коронавирус.
Никаких поцелуев: Как защититься от заражения коронавирусом

Два самолёта Минобороны смогли забрать 128 человек - всех россиян, которые находились в эпицентре вспышки вируса городе Ухань и соседних провинциях. Первый борт уже приземлился в Тюмени, передает "ТВ Центр".

Вместо привычных рядов кресел - жёсткие скамейки вдоль всего салона. Но на отсутствие первого класса никто не жалуется. Все понимают - мера вынужденная и необходимая.

На борту их встречают сотрудники эпидемиологической службы с дистанционными термометрами. Показатели в норме - зараженных не обнаружено. Тем не менее, из соображений безопасности даже экипажу самолёта пришлось облачиться в непривычную для себя форму - защитные костюмы. 

Двухнедельный карантин прибывшие из Китая будут проходить в специально оборудованном санатории. Двухместные боксы и отдельные комнаты для семей с детьми. Те, кто отказался от эвакуации, могут вернуться в Россию бортами "Аэрофлот" - на сегодняшний день это единственная российская авиакомпания, которая ещё продолжает выполнять регулярные рейсы. Россия уже закрыла отдельные участки границы с КНР и прекратила железнодорожное сообщение с Китаем. Чем масштабней география распространения вируса, тем выше риск заразиться.

На японском круизном судне выявили сразу десять случаев заболевания. Среди пассажиров - двое граждан России. "Заразившихся в сопровождении эпидемиологов доставили в ближайшие медучреждения. Тех же, кто остался на борту, мы попросили стараться не покидать свои каюты. На корабле работают медики-эпидемиологи. Главный наш приоритет - здоровье пассажиров и экипажа", - рассказал министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като.

Сейчас на борту остаются больше трёх с половиной тысяч человек, для которых этот круиз затянется ещё как минимум на две недели. Корабль пришвартовался в японском порту, но покидать судно туристам и экипажу строго запрещено из-за карантина. На борт вирус мог занести пассажир, который жаловался на озноб и кашель. Заболевшего, который сошёл на берег в Гонконге, тут же встретили медики.

Кстати,  в самом административном районе Китая, где зафиксировано уже 18 случаев заражения коронавирусом,  уже несколько дней продолжается забастовка врачей. Они требуют полностью, а не частично, закрыть границу с материковым Китаем.

Оборудования, масок и даже просто больничных коек не хватает и в Ухане. Всего в стране выявлено уже 23 тысячи заразившихся, многие находятся в тяжёлом состоянии. 479  человек погибли. Пациентов размещают уже не только в больницах - в соседних университетах и школах. Провинция закрыта для въезда и выезда.

В масках, костюмах и эпидемиологи. Специалисты обрабатывают дезинфицирующими растворами буквально каждый метр. Город по-прежнему остаётся на карантине, в стране сохраняется высший уровень реагирования на ЧС.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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