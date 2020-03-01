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В Турции задержан главный редактор российского агентства Sputnik

15:35
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Также совершено нападение на журналистов издания

В Стамбуле задержан главный редактор агентства Sputnik Turkiye Махир Бозтепе. Причина задержания неизвестна.
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Вечером 29 февраля неизвестные ворвались в квартиры трёх сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре. В адрес журналистов посыпались угрозы и обвинения в предательстве. Позднее стало известно, что полиция по непонятным причинам задержала этих трёх журналистов, но факт задержания силовики отрицают.

"Полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников. Тем временем, трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи - с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры", - написала у себя в Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

В МИДе России назвали нападение на сотрудников агентства Sputnik грубейшим нарушением прав журналистов. Дипведомство уточняет, что речь идёт о нападении на турецких граждан.

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Главный редактор новостного агенства Sputnik Turkiye Махир Бозтепе
Главный редактор новостного агенства Sputnik Turkiye Махир Бозтепе
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