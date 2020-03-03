У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен

Власти столицы оперативно информируют о результатах

Анализы на коронавирус нового типа у всех госпитализированных в Москве отрицательные.

"Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб", - заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У всех родственников и друзей заболевшего, пассажиров рейса, первые пробы отрицательные. день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров остаются в работе, отметила заместитель Собянина. Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением.

Ракова отметила, что однозначно говорить о том, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы продолжим вас информировать о результатах", - добавила заммэра.

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