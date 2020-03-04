Вирус добрался до Польши и Чили: последние данные об эпидемии коронавируса

В Иране для борьбы с заболеванием пошли на беспрецедентные меры

Польша, Аргентина, Чили и Лихтенштейн пополнили список стран, где отмечены случаи заболевания коронавирусом. В нашей стране постановлением правительства введён временный запрет на вывоз ряда медицинских изделий и средств защиты, чтобы не допустить их дефицита. Но это не касается гуманитарной помощи. Тем временем диагноз коронавирус подтвердился у наших спортсменов в Объединённых Арабских Эмиратах.

Заложниками коронавируса стали российские велогонщики в Абу-Даби. Диагноз у двух спортсменов подтвердился. 16 россиян и еще команды из Франции и Италии удерживают в гостинице, передает "ТВ Центр".

Первый смертельный случай зарегистрирован в соседней Испании. Мужчина проживал на востоке страны - в регионе Валенсия. Он умер еще в середине февраля. Но только сейчас были обнародованы данные вскрытия, которое подтвердило причину - COVID-19. Сейчас в солнечной Испании под контролем - 110 заболевших.

Первый случай зафиксирован в Польше. В Минздраве уточнили - мужчина приехал из Германии. Мужчина находится в Зеленой Гуже, чувствует себя хорошо. Но у него кашель, высокая температура.

Южная Корея сообщила о 516 новых случаях заражения COVID-19. Не помогает ничего. Даже усиленная дезинфекция общественного транспорта. Антисептиками опрыскивают даже улицы. И все бесполезно. В общей сложности вирусом заразились уже 5328 человек. Дальнейшая статистика - противоречивая. Из всех заболевших 32 пациента полностью выздоровели и выписались из больницы. И столько же умерло. Ситуация осложняется отсутствием инфекционных центров.

Коронавирус добрался и до военнослужащих Южной Кореи. Заболели два представителя сухопутных войск и один - министерства обороны в Тэджоне. Еще быстрее вирус распространяется в Италии. Уже зафиксировано 2502 случая. Из них умерших - 79. Европейская страна занимает третье место в мире по числу заразившихся. После Китая и Южной Кореи.

Из Китая, кстати, новости обнадеживающие. В Ухане, откуда началось распространение COVID-19, закрыли одну из больниц. Объяснив это отсутствием пациентов.

В Иране пошли на беспрецедентные меры. В попытке остановить эпидемию освободили свыше 54 тысяч заключенных. Из тюрьмы выпустили под залог и с отрицательным результатом на коронавирус. Досрочной свободе смогли порадоваться только осужденные, не представляющие особую опасность.

В стране продолжают работать представители Всемирной организации здравоохранения. Они привезли медикаменты, защитную одежду и оборудование.

Вирус обнаружен уже ряда высокопоставленных иранских чиновников - в частности, у главы службы экстренной медицинской помощи Пирхоссейна Коливанда. Диагноз подтвержден и у 23 из 290 депутатов парламента страны.

В преддверии туристического сезона власти Туниса замерли буквально в ужасе. И делают все возможное, чтобы первый и пока единственный случай инфицирования коронавирсуом не распространился. Мужчина, у которого диагностировали COVID-19 в начале недели, стабилен. Благодаря повышенным мерам безопасности в Тунисе смогли отследить более 900 подозрительных случаев.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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