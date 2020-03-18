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Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147

14:34
  • среда
  • 18 марта 2020

За сутки зафиксировано 33 новых случая

Количество заболевших в России за сутки увеличилось на 33 человека. Таким образом, общее число заразившихся возросло до 147.

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Как сообщили в оперативном штабе, 31 новый случай зарегистрирован в Москве, по одному - в Томской и Новосибирской областях. Все новые пациенты посещали неблагополучные по коронавирусу страны, передает "ТВ Центр".

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и вскоре перекинулась на весь мир. Общее число число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Погибли уже более 8000 заболевших.

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