Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147

За сутки зафиксировано 33 новых случая

Количество заболевших в России за сутки увеличилось на 33 человека. Таким образом, общее число заразившихся возросло до 147.

Как сообщили в оперативном штабе, 31 новый случай зарегистрирован в Москве, по одному - в Томской и Новосибирской областях. Все новые пациенты посещали неблагополучные по коронавирусу страны, передает "ТВ Центр".

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и вскоре перекинулась на весь мир. Общее число число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Погибли уже более 8000 заболевших.

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