Собянин предложил Путину слетать в больницу на вертолете

Она будет построена в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен с вертолета осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом в Новой Москве. Об этом глава государства сообщил в ходе оперативного совещания, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - обратился Собянин к Путину.

Мэр добавил, что за две недели было выполнено 40% строительства больницы в поселении Вороновское, приводит его слова РИА Новости.

По словам Собянина, новая больница "реально огромная". "Вот мы были в Морозовской больнице, она по объему больше", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве пациентов с подозрением на коронавирус принимают семь стационаров. В случае необходимости развернут еще десять.

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