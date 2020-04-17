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В Москве от коронавируса вылечились более 1500 человек

09:46
  • пятница
  • 17 апреля 2020

За прошедшие сутки выздоровели более 120 пациентов

В Москве число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 1517. Об этом в пятницу сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: пик коронавируса в Москве ожидается в ближайшие две-три недели

По ее словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 123 пациента. "Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться", - сказала она.

Напомним, за прошлые сутки в нашей стране выявили более 3440 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.  Общее число заболевших COVID-19 в России за все время - 27938.

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