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Путин потребовал оперативного решения экономических проблем

18:00
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Президент обратился к правительству, ЦБ и своей администрации

Президент России Владимир Путин произнес вступительное слово перед онлайн-совещанием по экономическим вопросам.

На нем присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин и члены правительства, сотрудники администрации президента и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Путин поручил проверить, как внедряются и выполняются меры по поддержке россиян и бизнеса в условиях коронавируса. В частности, это дополнительные выплаты врачам, вопросы страхования специалистов, которые помогают больным COVID-19, ежемесячные выплаты на ребенка, выплата пособий по безработице в связи с коронавирусом, а также помощь государства малым и средним предприятиям.

"Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди, предприятия, действительно, и вы это знаете, уважаемые коллеги, сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования", - заявил Путин.

Доклады по вышеперечисленным аспектам должны быть подготовлены к 6 мая, заключил президент.

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