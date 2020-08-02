Жуткие кадры из горящей Калифорнии: объявлена массовая эвакуация

Огонь может уничтожить сотни домов

Крупное стихийное бедствие и масштабная эвакуация в Калифорнии. Восемь тысяч человек должны покинуть свои дома из-за природных пожаров. Огненная стена вплотную подступила к домам. Столбы дыма видны за много километров вокруг.

Одно жилое здание и несколько других построек выгорели дотла. Ещё сотни - под угрозой. Двум жителям потребовалась медицинская помощь. Справиться с огнём не удаётся уже несколько дней. Площадь возгорания увеличивается с каждым часом и уже составляет пять тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

Быстрому распространению пламени способствует жаркая и сухая погода. В районы, где обстановка самая сложная стянуты отряды пожарных из соседних округов. Всего в тушении участвуют почти 400 сотрудников экстренных служб. Гористый рельеф мешает подвозить технику. Спасатели признаются, что они не контролируют ситуацию.

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