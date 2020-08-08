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Как идёт подготовка к единому дню голосования

14:25
  • суббота
  • 08 августа 2020

Новая партия заявила о себе в России

Подготовка к единому дню голосования идёт в российских регионах, выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах 13 сентября. Уже известно, что в них примут участие 36 политических партий.
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

В этом списке и "Новые люди" – партия, которая впервые заявила о себе в этом году, как сообщество конструктивной оппозиции. Она подробно представила свою платформу на съезде в Москве, сообщает "ТВ Центр". 

"Новые люди", как было отмечено, реализуют целый ряд проектов на местах.  Это вопросы благоустройства городской среды, образование, экология. У молодого политического объединения уже сформированы отделения фактически во всех регионах страны и оно выдвигает своих кандидатов на выборах разных уровней.

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Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди"
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