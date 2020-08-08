Как идёт подготовка к единому дню голосования

Новая партия заявила о себе в России

Подготовка к единому дню голосования идёт в российских регионах, выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах 13 сентября. Уже известно, что в них примут участие 36 политических партий.

В этом списке и "Новые люди" – партия, которая впервые заявила о себе в этом году, как сообщество конструктивной оппозиции. Она подробно представила свою платформу на съезде в Москве, сообщает "ТВ Центр".

"Новые люди", как было отмечено, реализуют целый ряд проектов на местах. Это вопросы благоустройства городской среды, образование, экология. У молодого политического объединения уже сформированы отделения фактически во всех регионах страны и оно выдвигает своих кандидатов на выборах разных уровней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"