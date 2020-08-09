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Город в огне: полиция не может справиться с протестующими в Портленде

11:52
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Есть пострадавшие

Резкое обострение обстановки в американском Портленде. Протесты, которые продолжаются там уже более двух месяцев, вновь обернулись беспорядками и погромами.
У Трампа появилось основание ввести армию в Портленд

Этой ночью город погрузился в хаос. Несколько сотен человек жгли файеры и запускали их в людей, устраивали взрывы, пытались сбить на машинах сотрудников полиции. Одного из правоохранителей закидали камнями, он ранен.

После серии массовых драк в центре, демонстранты двинулись к полицейскому участку, чтобы устроить пожар в здании. Прорыв не удался, тогда хулиганы разбили камеры видеонаблюдения и прокололи шины патрульных машин.

Тех, кто пытался им помешать, обливали краской или просто били. Более 20 человек были задержаны, но все попытки разгона не дают результатов, сообщает "ТВ Центр".

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