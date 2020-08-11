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Тихановская покинула Белоруссию на фоне протестов

09:34
  • вторник
  • 11 августа 2020

Соперница Александра Лукашенко находится в Литве

Уличные столкновения отмечены в Минске и на вторую ночь после выборов президента. Вечером протестующие пытались занять центральные проспекты белорусской столицы.

Один погибший и десятки пострадавших: в Белоруссии прошла вторая ночь протестов
КГБ Белоруссии: на Тихановскую готовилось покушение

Сотрудники правопорядка убеждали людей разойтись. Демонстрантов оттеснили ближе к окраине. Там они возвели баррикады. В Сеть попали кадры, как оцепление силовиков таранит автомобиль. В бойцов ОМОНа летели бутылки с зажигательной смесью и файеры.

Как сообщили в МВД Белоруссии, при попытке бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей погиб один из манифестантов. Бомба взорвалась у него в руке.

За первый день протестов есть пострадавшие как со стороны милиции, так и со стороны демонстрантов. Счет идет на десятки, отмечает "ТВ Центр". В Следственном комитете Белоруссии заявили, что возбуждено более 20 уголовных дел.

Задержаны около трёх тысяч человек, в том числе несколько российских журналистов - часть из них отпустили, некоторые вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет. С другими нет связи. Ситуацией занимаются наши дипломаты. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что отказ белорусской стороны выдавать аккредитации российским СМИ на выборы президента республики, вызывает вопросы.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал чуть более 80% голосов,  а его основной соперник Светлана Тихановская  - 10,9%. Этим утром стало известно, что она покинула страну и находится в Литве.

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