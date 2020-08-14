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Мишустин назвал разгильдяйством срыв сроков строительства больницы на Камчатке

08:31
  • пятница
  • 14 августа 2020

Врачи пожаловались премьеру, что возведение нового здания клиники растянулось на годы

Михаил Мишустин и сопровождающие его  министры находятся в Петропавловске-Камчатском. Это второй день рабочей поездки премьера по Дальнему Востоку, передает "ТВ Центр".

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Глава кабмина уже провёл совещание по развитию электроэнергетики и газификации  региона. Мишустин отметил, что спрос на электричество на Камчатке растёт, однако система не выдерживает нагрузки,  генерирующие мощности сильно изношены. Несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети ТЭЦ работают на угле.

Премьер призвал обновлять инфраструктуру. Это  необходимо для ускоренного развития северных территорий. Мишустин поручил членам правительства в ближайшее время подготовить законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе.

"Никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно.  Что касается бизнеса, то есть предложение продлить  сниженные тарифы на электроэнергию  до 2028 года.  Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и  точнее учесть интересы потребителей", - заявил Мишустин.

Ранее премьер посетил краевую больницу, где встретился с коллективом. Врачи пожаловались, что возведение нового здания клиники растянулось на годы. Мишустин назвал положение дел разгильдяйством, дал поручения Минфину и Минздраву. А также напомнил, что проблемы со стройкой находятся на контроле у президента.

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