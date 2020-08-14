Тихановская в новом обращении потребовала прекратить насилие

Она объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее

Светлана Тихановская опубликовала новое обращение к гражданам Белоруссии. В нем она призвала власти прекратить насилие на улицах белорусских городов и пойти на диалог с несогласными с результатами выборов.

По ее словам, граждане Белоруссии сделали невозможное - никто не мог поверить, что белорусы смогут объединиться и сказать нет старой власти. События в городах страны она назвала кровавой бойней.

"Нас – сторонников перемен – большинство. Этому есть документальное подтверждение. Белорусы никогда больше не заходят жить с прежней власти, в его [Лукашенко] победу большинство не верит", - подчеркнула Тихановская.

Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять "преступные указы" по разгону протестующих, а также рабочих белорусских предприятий, которые вышли на забастовку. Кроме того, Тихановская призвала мэров в эти выходные выступить организаторами мирных акций в своих городах.

Кроме того, она объявила сбор подписей тех, кто голосовал на выборах за нее.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, больше 80%. Его главная соперница - Светлана Тихановская - получила около 10% голосов. Милиция и ОМОН жестко разгоняют протестующих. В начале недели стало известно, что Тихановская покинула Белоруссии. Сторонники уверены, что власти вынудили ее это сделать.

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