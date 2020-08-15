США потерпели фиаско в Совбезе ООН

Их резолюция по Ирану не прошла

Попытка США продлить оружейное эмбарго против Ирана провалилась. Совет безопасности ООН не поддержал предложенную Вашингтоном резолюцию о дальнейшем ограничении продажи вооружений исламской республике. Срок действия нынешнего запрета истекает в октябре. Штаты признали поражение в Совбезе, но заявили, что отступать не намерены.

Россия и Китай -против. США и Доминикана - за. 11 стран, в том числе, Франция, Германия, Великобритания - воздержались. Эти результаты голосования в Совбезе ООН означают полный провал американцев в их потугах продлить иранское оружейное эмбарго.

Госсекретарь Майк Помпео тут же заявил о том, что теперь, мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. И заверил, что Штаты продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну. Ему поддакивает и обиженный результатами голосования советник Дональда Трампа по нацбезопасности.

Исход обсуждения иранского вопроса был понятен заранее, ведь ещё в июне Париж и Берлин, порядком подуставшие от гегемонии Вашингтона, заявляли о неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций. Но американцы всё равно решили пойти напролом: хотели в очередной раз продемонстрировать миру своё могущество, а получили щелчок по носу, которым пытаются залезть, кажется, во все, даже самые отдаленные, уголки мира.

В 2015 году Иран и группа из шести стран, в том числе и Россия, подписали совместный всеобъемлющий план действий, известный как историческая ядерная сделка. Согласно документу, оружейное эмбарго должно было быть снято с Тегерана в течение пяти лет, но до этого момента допускались поставки вооружений с одобрения Совбеза ООН. Разрешительный характер поставок военной техники в Иран истекает 18 октября. Американцы в одностороннем порядке вышли из СВПД и теперь утверждают, что одобренный Советом безопасности документ не является юридически обязывающим политическим соглашением.

В Иране считают, что, продлевая оружейное эмбарго, американцы решают свои внутриполитические задачи. А документ об этом, внесённый в ООН является грубым нарушением резолюции Совбеза, одобряющей иранскую ядерную сделку. Накануне голосования Москва призвала членов Совбеза ООН внимательно изучить предложение Владимира Путина провести онлайн-саммит пятёрки стран - постоянных членов Совета при участии Берлина и Тегерана по Ирану, чтобы обсудить механизмы безопасности в зоне Персидского залива и проблемы реализации всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которого Россия продолжает придерживаться.

Однако, Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что его ещё не проинформировали об инициативе российского лидера, мол, он сам-то что-то слышал, но пока никто не доложил. Зато это сделал МИД России в столь любимом Трампом Twitter, в котором, похоже, он проводит больше времени, чем в Овальном кабинете.

Ещё год назад МИД России представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложив создать организацию, куда бы вошли наша страна, Китай, Индия, США, Евросоюз и другие заинтересованные стороны. Но американцы, похоже, предпочитают мутить воду, доводя ситуацию вплоть до вооруженного конфликта с Ираном в том же Персидском заливе.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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