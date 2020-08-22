Лукашенко заявил о военной поддержке оппозиции с Запада

В стране продолжаются митинги за и против Лукашенко

Александр Лукашенко заявил о военной составляющей поддержки оппозиции в Белоруссии. Президент прибыл на полигон под Гродно, где запланированы комплексные тактические учения. Глава государства поручил военным принимать самые жёсткие меры по защите территориальной целостности страны.

"Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента", - сказал Лукашенко, обращаясь к военным.

Тем временем в стране продолжаются митинги, но всё больше людей понимают - какой ценой может обойтись потворство зарубежным подстрекателям.

Подробнее о ситуации в Белоруссии - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

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