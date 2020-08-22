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Лукашенко заявил о военной поддержке оппозиции с Запада

12:24
  • суббота
  • 22 августа 2020

В стране продолжаются митинги за и против Лукашенко

Александр Лукашенко заявил о военной составляющей поддержки оппозиции в Белоруссии. Президент прибыл на полигон под Гродно, где запланированы комплексные тактические учения. Глава государства поручил военным принимать самые жёсткие меры по защите территориальной целостности страны.
Лукашенко назвал организаторов протестов в Белоруссии

"Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента", - сказал Лукашенко, обращаясь к военным.

Тем временем в стране продолжаются митинги, но всё больше людей понимают - какой ценой может обойтись потворство зарубежным подстрекателям.

Подробнее о ситуации в Белоруссии - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

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