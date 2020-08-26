Места в первом ряду: мошенники попытались заработать на Ефремове

На самом деле судебное заседание может посетить любой желающий

Кто еще не видел выступления Ефремова в суде? Есть билеты в первый ряд, будет интересно. На торговой площадке в интернете появилось объявление: некто Изабелла предлагает проход на судебное заседание с Михаилом Ефремовым. Цена нешуточная - 500 тысяч рублей. Информационные порталы быстро разнесли сенсационную новость.

Некоторые сетевые издания отметили ажиотажный спрос на билеты. Якобы из-за аншлага объявление позднее и было удалено.

Когда Михаил Ефремов выходил на сцену, цена билета на его спектакли не превышала нескольких тысяч рублей. Но ни один спектакль не вызвал такого интереса СМИ, как этот судебный процесс по делу о ДТП.

Традиция продажи билетов туда, куда они не продавались никогда, давняя. Еще великий комбинатор собирал по крупице на ремонт легендарного провала.

Пресненский суд Москвы выступил с комментарием. "К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий", - сказали в пресс-службе суда.

Так что эти билеты на Ефремова – фейк чистой воды, отмечает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"