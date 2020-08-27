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"Спят и видят": Лукашенко заявил о претензиях Польши на Гродненскую область

12:46
  • четверг
  • 27 августа 2020

Против Белоруссии идет "гибридная война"

Против Белоруссии идет "гибридная война", развязана "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне.
"Вариант гибридной войны": эксперт о ситуации в Белоруссии

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Минске. Он отметил, что средства массовой информации "поражены" войной противоборствующих сторон.

Кроме того, соседние страны открыто заявляют о своих претензиях на территории Белоруссии, вмешиваются во внутренние дела страны, настаивая на проведении повторных президентских выборов.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - приводит его слова агентство БелТА.

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