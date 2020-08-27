"Спят и видят": Лукашенко заявил о претензиях Польши на Гродненскую область

Против Белоруссии идет "гибридная война"

Против Белоруссии идет "гибридная война", развязана "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Минске. Он отметил, что средства массовой информации "поражены" войной противоборствующих сторон.

Кроме того, соседние страны открыто заявляют о своих претензиях на территории Белоруссии, вмешиваются во внутренние дела страны, настаивая на проведении повторных президентских выборов.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - приводит его слова агентство БелТА.

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