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Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

22:40
  • среда
  • 02 сентября 2020

Начальник решил наказать сотрудников МВД за плохую работу

Начальника отдела полиции "Зареченский" в Казани Тараса Дорошкевича отстранили от исполнения служебных обязанностей после инцидента со стрельбой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Дорошкевич стреляет из пневматического оружия в коридоре отдела. Местные СМИ писали, что начальник полиции стрелял по подчиненным из-за плохих показателей работы.

Никто из сотрудников полиции не пострадал, передает РИА Новости. Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

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