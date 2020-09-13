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Люди прыгали из окон: страшный пожар в Краснодаре

10:40
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Огонь тушили 60 пожарных машин

Крупный пожар произошёл этой ночью в многоэтажном доме в Краснодаре. За считанные минуты площадь возгорания достигла четырёх тысяч квадратных метров. В итоге повреждены или полностью выгорели 90 квартир. Жителей дома успели эвакуировать, пострадавших нет. Причины ЧП предстоит выяснить прокуратуре.
Три человека погибли при пожаре в московской квартире

Многоэтажка загорелась глубокой ночью. Пожар начался на седьмом этаже, но быстро перекинулся на мансарду, где тоже расположены жилые помещения. В результате огонь охватил 90 квартир на площади почти четыре с половиной тысячи квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на поздний час, жильцы быстро отреагировали. Соседи кидали в окна камни, чтобы разбудить спящих. Жители вторых и третьих этажей выпрыгивали из окон. Эвакуировали порядка трёхсот человек. Жертв и пострадавших нет. Но возможно погибли домашние животные. Помимо огня по всему дому распространился едкий дым, а позже частично обрушилась кровля.

Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Тушение осложнил плотно заставленный машинами двор. Люди буквально на руках передвигали автомобили, чтобы проехала пожарная техника. Возгорание началось в два часа ночи и распространение пламени удалось остановить только к пяти утра. Сейчас огня уже нет, но спасатели продолжают проливать этажи. В некоторых местах ещё виден дым от тлеющих перекрытий.

С огнём боролись не только все пожарные силы Краснодара. На подмогу прибыли коллеги из соседних населённых пунктов. В общей сложности 214 человек и 63 единицы техники. Сложность была и в том, что горели верхние этажи, для тушения которых нужны автомобили с выдвижной лестницей, которых для такого масштабного пожара явно недостаточно. На месте сейчас работают следователи, по основным версиям причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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