Люди прыгали из окон: страшный пожар в Краснодаре

Огонь тушили 60 пожарных машин

Крупный пожар произошёл этой ночью в многоэтажном доме в Краснодаре. За считанные минуты площадь возгорания достигла четырёх тысяч квадратных метров. В итоге повреждены или полностью выгорели 90 квартир. Жителей дома успели эвакуировать, пострадавших нет. Причины ЧП предстоит выяснить прокуратуре.

Многоэтажка загорелась глубокой ночью. Пожар начался на седьмом этаже, но быстро перекинулся на мансарду, где тоже расположены жилые помещения. В результате огонь охватил 90 квартир на площади почти четыре с половиной тысячи квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на поздний час, жильцы быстро отреагировали. Соседи кидали в окна камни, чтобы разбудить спящих. Жители вторых и третьих этажей выпрыгивали из окон. Эвакуировали порядка трёхсот человек. Жертв и пострадавших нет. Но возможно погибли домашние животные. Помимо огня по всему дому распространился едкий дым, а позже частично обрушилась кровля.

Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Тушение осложнил плотно заставленный машинами двор. Люди буквально на руках передвигали автомобили, чтобы проехала пожарная техника. Возгорание началось в два часа ночи и распространение пламени удалось остановить только к пяти утра. Сейчас огня уже нет, но спасатели продолжают проливать этажи. В некоторых местах ещё виден дым от тлеющих перекрытий.

С огнём боролись не только все пожарные силы Краснодара. На подмогу прибыли коллеги из соседних населённых пунктов. В общей сложности 214 человек и 63 единицы техники. Сложность была и в том, что горели верхние этажи, для тушения которых нужны автомобили с выдвижной лестницей, которых для такого масштабного пожара явно недостаточно. На месте сейчас работают следователи, по основным версиям причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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