"Мы уже все устали": что говорят о протестах жители Белоруссии

Сообщения о массовых забастовках не имеют ничего общего с реальностью

Представитель Белоруссии в ООН попросил прекратить выступление лидера оппозиции Светланы Тихановской в Совете по правам человека, так как оно не было предусмотрено регламентом заседания. Тихановская требовала от международного сообщества принять жёсткие меры по отношению к официальному Минску из-за якобы массовых нарушений прав человека. При этом на незаконные действия оппозиции заграничные кураторы белорусских протестов просто закрывают глаза.

Сообщения о массовых забастовках в оппозиционных белорусских СМИ и телеграм-каналах появляются едва ли не каждый день. Вот только ничего общего с реальностью, как оказалось, они не имеют. Крупные предприятия, как работали, так и работают. Малый бизнес, выяснили местные журналисты, участвовать в протестах не собирается (см. видео).

- Мы работаем. Надо, чтобы кто-то кого-то кормил. - Я работаю. Я прихожу сюда работать. И я не могу себе позволить лишнюю минуту где-то провести. И, честно, вот эти все забастовки и митинги... Мы уже все устали от этого. - Они не знают даже, за что они борются.

В отличие от лидеров оппозиции, борющихся за власть. Большая их часть, правда, сейчас находится за границей. Валерий Цепкало, например, осел в Польше. Светлана Тихановская - в Литве, где её уже называют избранным президентом Белоруссии. Медийно раскручивают, приглашая выступить на различных площадках, в том числе принадлежащих ООН.

"Ситуация в Белоруссии требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали. Я напоминаю, что Белоруссия взяла на себя обязательства по соблюдению основных прав человека. И международное сообщество имеет право жестко реагировать в случае несоблюдения этих обязательств", - заявила Светлана Тихановская.

Но вот к действиям своих сторонников Тихановская не спешит привлекать международное внимание. Хотя они продолжают угрожать расправами и предпринимателям, и учителям, и милиционерам. Вот на фото она вместе с Владиславом Корецким. Тем самым, что прославился на всю Белоруссию призывами уничтожать правоохранителей. А это уже человек, которому оппозиция отводила роль одного из командиров уличных боевиков. Денис Чекалев. Профессиональный революционер и активный участник киевского "Майдана". Поучаствовать в белорусском протесте его позвала Мария Колесникова. Вот их дружеское фото. А вот что нашли у Чекалева при задержании.

"Призывы такие - давайте будем жечь машины, давайте будем насиловать детей милиционеров, я говорю абсолютно реальные вещи, давайте будем сжигать этих тварей - это про нас говорят - вместе с квартирами", - рассказал первый заместитель министра МВД Белоруссии Геннадий Казакевич.

Про это Тихановская почему-то не говорит. Возможно, потому что это не вбили в суфлер, с которого она традиционно зачитывает заранее подготовленный текст. Там лишь про зверства режима и выборы, которые, по мнению западных стран, активно поддерживающих белорусскую оппозицию, были нечестными.

"Правительство отвергает любые внешние оценки, ставящие под сомнение результаты выборов, как атаку на право белорусского народа реализовать суверенный выбор. Настойчивое продвижение иностранными государствами на международных площадках альтернативных оценок, рассматриваем как вмешательство во внутренние дела", - заявил постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.

То, что это, действительно, происходит, видно невооруженным глазом. Протест координируется через соцсети, администраторы которых находятся за границей. Оппозиции помогают информационно, а также финансово. Изначально речь шла о пятидесяти миллионах евро. Теперь же фигурирует сумма в миллиард, который в рамках "плана Маршалла" для Белоруссии хочет собрать Польша.

"Этот фонд должен быть очень полезен в нынешней ситуации. Он будет способствовать оживлению белорусской экономики и удовлетворению требований инвесторов. Для того, чтобы Беларусь могла взять на себя новые обязательства, ей необходимо не менее миллиарда евро", - уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Куда пойдут эти деньги, не очень понятно. В отличие от тех целей, что преследует Варшава - один из главных модераторов белорусского протеста.

"Если бы чуть-чуть дальше зашли бы эти протесты. Если бы были попытки захвата зданий в Минске, в Гродно. Я уверен, они воспользовались бы этим и напали бы на нас. Потому что у поляков вот эта мечта отхватить назад Гродно и Брест", - прокомментировал политолог Алексей Дзермант.

Об этом говорит и президент Лукашенко, объясняя активность войск НАТО у границ с Белоруссией. Ответные меры Минска не заставили себя долго ждать.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Её, по всей видимости, отработали и на совместных российско-белорусских учениях, кадры которых уже распространили международные информагентства.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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