Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Полеты начнутся 21 и 27 сентября

Россия возобновляет авиасообщение в Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

Рейсы в Минск, Нур-Султан и Бишкек начнутся с 21 сентября и будут выполняться раз в неделю. В Сеул – с 27 сентября, передает ТАСС.

Кроме того, с 21 сентября Россия прекращает действие программы вывозных рейсов, поскольку международное авиасообщение начало восстанавливаться.

"В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент россиянам можно летать в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

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