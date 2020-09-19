Белорусская оппозиция переходит красную черту

Противники Лукашенко хотят договориться с Брюсселем

Белорусская оппозиция переходит красные линии, после которых власти и оставшаяся часть мирового сообщества откажутся признавать их легитимность. Так называемый Координационный совет оппозиции объявил о создании группы для диалога с Евросоюзом. Об этом сообщила в эфире телеканала "Дождь" Анна Красулина, пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее член президиума совета Павел Латушко заявил, что истечение 5 ноября начавшегося в 2015 году срока полномочий действующего президента Александра Лукашенко создаст беспрецедентную для международного права ситуацию, когда в стране не будет законного лидера.

Тем временем Минск назвал участие главы совета Светланы Тихановской в предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза вмешательством в дела Белоруссии. Тихановская, которая считает себя избранным президентом Белоруссии, планирует присутствовать в рабочем завтраке с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Ранее Брюссель не признал победившего на выборах 9 августа Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки.

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